Kolejny film kręcony jest w zamku w Gołuchowie. Tym razem to tajemnicza opowieść Braci Grimm

- Kilkutygodniowy brak dostępności do naszego muzeum związany jest z realizacją zdjęć do nowej ekranizacji pewnej tajemniczej opowieści Braci Grimm. Gołuchowski zamek to wymarzona sceneria dla takich historii. Bajkowe otoczenie, cudne wnętrza i zjawiskowy dziedziniec działają na wrażliwość i wyobraźnię