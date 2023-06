Kolejny znany punkt znika z mapy Poznania. To znany sklep z odzieżą dla kobiet. Działał 34 lata

Informację o zamknięciu biznesu potwierdza właścicielka sklepu odzieżowego La Cara.

- La Cara działała 34 lata, obroniła się przed nawałem licznych, nowo powstających galerii handlowych, przetrwała pandemię, w pamięci mam czasy, kiedy na Placu Wolności ludzie spacerowali całymi rodzinami a nie jeździły same koparki. Wszystko to, plus kilka osobistych powodów skłoniło mnie do podjęcia takiej decyzji