Kolejorz przystąpi do meczu z Karabachem bez trzech ważnych zawodników. Na kogo postawi w dzisiejszym pojedynku trener Lecha Poznań? Bartosz Kijeski

W dzisiejszym meczu na pewno zabraknie Afonso Sousy, Adriela Ba Louy oraz Daniego Ramireza, którzy po Superpucharze narzekali na drobne urazy. Na kogo w tym pojedynku zdecyduje się holenderski szkoleniowiec niebiesko-białych?

Lech Poznań o godzinie 18 (polskiego czasu) rozegra rewanżowe spotkanie w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Kolejorz w pierwszym meczu pokonał Azerów 1:0 po bramce Mikaela Ishaka. Ten mecz był pod całkowitą kontrolą podopiecznych Qurbana Qurbanowa, jednak nie potrafili znaleźć odpowiedniej drogi do bramki Artura Rudko. W dzisiejszym spotkaniu nie powinniśmy być świadkami rewolucji w składzie w porównaniu do poprzedniego pojedynku. John van den Brom prawdopodobnie zdecyduje się na wystawienie identycznej jedenastki, którą desygnował w ubiegłotygodniowym pojedynku. Na pewno zabraknie Afonso Sousy, Adriela Ba Louy oraz Daniego Ramireza, którzy po Superpucharze narzekali na drobne urazy. Na kogo w tym meczu zdecyduje się holenderski szkoleniowiec niebiesko-białych?