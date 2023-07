Kolekcjonerska PEKA z Pawłem Edmundem Strzeleckim

- W październiku mija dokładnie 150 lat od śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. To postać nieco zapomniana w naszym kraju, stąd też Rada Miasta Poznania, a także Sejm RP uznali rok 2023 rokiem Strzeleckiego, wielkiego podróżnika i naukowca. To bardzo ważne, żeby dbając o dziedzictwo naszego miasta skupiać się nie tylko na zabytkach czy miejscach łączących nas z przeszłością, ale przede wszystkim na wybitnych ludziach, którzy w naszym mieście się wychowali, pracowali i stąd wypłynęli na świat. Do takich osób z pewnością należał Paweł Edmund Strzelecki