Kompost na worki lub tony do kupienia w Poznaniu. Ile kosztuje?

Kompostowanie odpadów w Poznaniu

Kompost to naturalny i niezwykle cenny w składniki odżywcze nawóz do ogrodu i roślin doniczkowych. Jest też wykorzystywany na większą skalę do przywrócenia terenom poprzemysłowym właściwości użytkowych i przyrodniczych. Podłoże to pełni również rolę próchnicotwórczą, poprawiającą żyzność gleb zdegradowanych gleb.

Własny kompostownik można zgłosić w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uzyskać zniżkę. Poznańska biokompostownia zlokalizowana jest na północnych obrzeżach miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie.

Stanowi ona zaplecze techniczne umożliwiające przetwarzanie w procesie fermentacji i kompostowania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych - czyli tych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpadów kuchennych.