Koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia zespołu Mali Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej [FOTO, FILM]

Koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia zespołu Mali Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej

Zespół Folklorystyczny Mali Poligrodzianie powstał w 1985 roku przy Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej "Poligrodzianie". Obecnie skład liczy ok. 80 osób, w tym tancerek i tancerzy w wieku od 6 do 14 lat.

- Sama nie wiem jak to się udaje od tylu lat, ale mamy 80 zaangażowanych w zespół dzieci, więc jakoś to się udaje. Przychodzą do nas z ciekawości, a potem już zostają. Nasz repertuar wszystko, co bierzemy na warsztat jest dopasowane do wieku dzieci i tak ci najmłodsi mają ten folklor prezentowany w formie zabawy. To ich bawi, bo są przebierańcy, można pogonić kozę, pośpiewać - mówi Marzena Biegała-Howorska, dyrektor Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej.

- Różne są losy naszych małych Poligrodzian. Jedni wyjeżdżają na studia i po prostu odchodzą z zespołu, ale wielu kontynuuje śpiewanie i tańczenie w dorosłym zespole Poligrodzianie - dodaje Marzena Biegała-Howorska.