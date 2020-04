„Koncert Pierwszomajowy” rodem z PRL-u i wirtualna wystawa po Paryżu duetu Lucy & Tom

Lucy & Tom to duet, który na poznańskich scenach koncertował już wielokrotnie. W jego bogatym repertuarze możemy znaleźć wiele utworów twórców, którzy przeszli do historii muzyki – od Bizeta i Ravela, po Dalidę i Joego Dassina, a nawet Davida Bowiego! Jednak tym razem, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zostań w domu” oraz zbliżającej się majówki, artyści zorganizują wyjątkowy koncert online, stylizowany na obchody 1 maja rodem z PRL-u.

Wyśpiewać 200% normy

– Niestrudzeni pracownicy kultury i sztuki przygotowali zestaw piosenek, które jednym, wspólnym głosem żwawo zaśpiewamy. Obecność jest dobrowolna, ale będzie sprawdzana. Szczegółowy plan uroczystości wraz z zestawem piosenek zostanie ogłoszony w odpowiednim czasie, tak, aby każdy obywatel zdążył się przygotować. W grupie siła, zapraszajcie przyjaciół do wspólnego koncertu! Wyśpiewajmy razem 200% normy! – w tak humorystyczny sposób Lucy & Tom zapraszają do wzięcia udziału w koncercie z polskimi piosenkami z lat 50. i 60., który w piątek 1 maja o godz. 20 będzie transmitowany na żywo na Facebooku. By go obejrzeć, kliknij TUTAJ.