Koncert w Poznaniu. Behemoth z Nergalem zagrali na MTP [ZDJĘCIA]

Poznań był drugim miastem na tegorocznej trasie Behemotha. Nergal i ekipa promują na niej swój najnowszy album "I Loved You at Your Darkest", który został wydany w październiku ubiegłego roku.

- Szykujemy absolutnie wyszukaną i spektakularną produkcję i mimo że będzie to trasa promująca ostatni album, możecie spodziewać się wielu niespodzianek - tak trasę "Ecclesia Diabolica Baltica" opisuje Nergal.

Na trasie Behemothowi towarzyszą polski In Twilight's Embrace, Whoredom Rife z Norwegii oraz Zeal & Ardor ze Szwajcarii.