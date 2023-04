Koncerty, spotkanie z Kwiatem Jabłoni, zwiedzanie czy spektakl. Zobacz, co dzieje się w Poznaniu od 17 kwietnia 2023

W poniedziałek można będzie udać się do klubu 2progi aby wysłuchać koncertu charyzmatycznego gitarzysty Gabriela Agudo. Oprócz wirtuozowskiej gry zaprezentuje on też swój wokal i ciekawe aranżacje. W nadchodzącym tygodniu w ramach NEXT FEST, czyli nowego muzycznego eventu w Poznaniu, zorganizowane będzie spotkanie z duetem "Kwiat Jabłoni", a w piątek odbywać się będą wykłady i panele dyskusyjne dotyczące rynku muzycznego.