Koncerty w Poznaniu: Behemoth zagra na MTP. Będą promować ostatni album

Nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że „I Loved You At Your Darkest” weteranów z zespołu Behemoth był w ubiegłym roku najważniejszą płytą na polskiej scenie muzyki black metalowej. Załoga Adama „Nergala” Darskiego od lat nie zwalnia tempa, ciesząc się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W piątek, 27 września Behemoth zagra koncert na MTP w Poznaniu.