Koncerty w Poznaniu: New Model Army, Lao Che i Margaret w Tamie! To jednak dopiero początek...

Melodie i wielka siła: The Sixpounder w klubie Pod Minogą

Giganci, tacy jak In Flames, Lamb Of God czy Machine Head, już dawno udowodnili, że groove i melodic metal to podgatunki, które mieć na uwadze powinien każdy miłośnik ciężkich brzmień. Na polskim podwórku prawdziwymi ich wirtuozami jest wrocławski The Sixpounder. Kapela, która z ...