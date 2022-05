Koncerty w Poznaniu: Taco Hemigway wraca po dwóch latach nieobecności. Jeden z najpopularniejszych raperów znowu występuje na żywo Maciej Szymkowiak

Taco Hemingway powraca do grania po dwóch latach. Raper zawita też do Poznania i po raz kolejny zadba o swoich wiernych fanów. Postanowił wynagrodzić ich cierpliwość. „Pocztówka z Polski Tour”, która była zaplanowana na 2020 rok, a nie odbyła się ani dwa lata temu, ani w ubiegłym roku rozrasta się do mocno rozszerzonej wersji. W związku z tym fani usłyszą na koncertach także materiał z płyt: „Europy” i „Jarmarku”! To świetna nowina dla tych, którzy doceniają różne wcielenia Taco: drillowe bangery będą przeplatane chwytliwymi letniaczkami i klasycznymi storytellingami „Fifiego”.