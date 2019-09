Koncerty w Poznaniu: W piątek w CK Zamek trzecia odsłona cyklu "Gramy u siebie"

W piątek wieczorem w Sali Wielkiej CK Zamek trzecia, ostatnia odsłona cyklu „Gramy u siebie”. Zagrają The Black Bones, NaliaH, Drope oraz Roxana Tutaj i Good Omen.

The Black Bones to rock'n'rollowe quatro, które powstało cztery lata temu. Łączy klasycznego rock’n’rolla z bluesem, jazzem i stonerowymi riffami. NaliaH to poznański zespół powstały w wyniku doświadczeń podróżniczych, co odzwierciedla się w jego brzmieniu. Grupa proponuje neo soul wzbogacony elementami alternatywnego rocka, bluesa i jazzu. Zespół Drope działa już dwa lata, a jego specjalnością są szeroko pojęte odmiany metalu. Wreszcie Roxana Tutaj i Good Omen to zwycięzcy ubiegłorocznego festiwalu BLusowo i laureaci Blues Top Wielkopolski 2018 w kategorii „Debiut roku”.

Gramy u siebie, Sala Wielka CK Zamek (ul. Święty Marcin 80/82), 27 września, godzina 20, bilety: 20 zł