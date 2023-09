Kończą się niektóre atrakcje linii turystycznych w Poznaniu - ale ta sobota ma być wyjątkowa!

- W najbliższy weekend po raz ostatni w sezonie 2023 na trasy wyjadą historyczne tramwaje linii 0, 20 i H oraz autobusy linii 100 i 102 - zapowiada MPK Poznań. - Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się sobota: oprócz dwóch linii autobusowych uruchomione zostaną aż trzy tramwajowe! Tego dnia odwiedzą nas również pracownicy MPK S.A. z Krakowa, którzy opowiedzą o historii swojego miasta i komunikacji miejskiej. A zrobią to – rzecz jasna! – w wagonie KSW, który jest własnością MPK S.A w Krakowie, ale dzięki współpracy przewoźników w tym sezonie kursował na poznańskich liniach turystycznych. Wagon będzie kursował na linii dodatkowej 0, a dla wszystkich uczestników, także tych najmłodszych przygotowano niespodzianki.

- Skład ten mógł się w tym sezonie pojawić na liniach turystycznych dzięki współpracy MPK Poznań i MPK S.A. w Krakowie - dodaje MPK Poznań. - Krakowski przewoźnik użyczył nam wagon doczepny wyprodukowany dla austriackiego miasta Graz – kursuje on wraz z dwukierunkowym KSW Heidelberg (wagon trafił do Poznania w 1944 roku, został odnowiony i w ubiegłym roku powrócił na torowiska). W zamian na Krakowskiej Linii Muzealnej kursował wagon ND z Poznania.