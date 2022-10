Konfiskata samochodu. Komornik może skonfiskować kupione auto używane. W jakiej sytuacji? OPRAC.: Mariusz Michalak

Rok po zakupie samochodu używanego do drzwi puka komornik w celu zajęcia auta. Brzmi to jak zły sen, ale to możliwe. Nawet kiedy kupujący prześwietli przeszłość pojazdu poprzez raport VIN, a także jego rzeczywisty stan techniczny, wciąż istnieje możliwość utraty zainwestowanych pieniędzy. Aneta Żurek

Rejestr Zastawów Sądowych – z tą bazą danych powinien zapoznać się każdy kupujący samochód z drugiej ręki. W innym wypadku naraża się on na możliwość utraty nabytego auta, nawet po upływie kilku lat od transakcji. Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości rocznie wpisów do Rejestru, w zależności od miasta, może być od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Oznacza to, że zjawisko zabezpieczania kredytu samochodem jest dosyć powszechne. Jak uchronić się przed zakupem takiego auta?