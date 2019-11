Koniec magazynu Playboy w Polsce. Zobacz najciekawsze okładki. Grudniowy numer będzie ostatni

Koniec "Playboya" w Polsce to część wielkich cięć w wydawnictwie Marquard Media Polska. Jednym ruchem zamyka ono w kraju swoje wszystkie tytuły prasowe, oprócz tego flagowego, także: "CKM", "Cosmopolitan", "Esquire", "Harper’s Bazaar" oraz "Joy". Ich ostatnie numery pokażą się w grudniu. Według informacji portalu Wirtualnemedia, pracę straci 70 procent pracowników firmy.

- Założyliśmy, że "Playboy" nie będzie świerszczykiem, pismem, które chowa się pod poduszką, ale będzie to magazyn z wyższej półki, który z dumą można położyć na stoliku w salonie. Amerykański pierwowzór dał nam ku temu powód, bo tamtejsza wersja była ambitniejsza pod względem intelektualnym. W Polsce to też się udało - podkreślał w rozmowie z Business Insider Polska Tomasz Raczek, pierwszy naczelny polskiego "Playboya".

Ale do historii "Playboya" przeszły szczególnie dwie okładki. Po pierwsze, ta z 2000 roku z Shazzą, ówczesną divą disco-polo. Mimo sceptycyzmu kierownictwa wydawnictwa, Shazza zapewniła sprzedaż w liczbie ok. 134 tys. egzemplarzy. Innym hitem był podwójny numer z aktorką Joanną Muchą w październiku 2009 roku. Jak wspominał Marcin Meller, inny były naczelny magazynu, cały nakład (ok. 160 tys. egzemplarzy) sprzedał się w 3 dni.

Oprócz nagości, "Playboy" słynął również z poważnej publicystyki czy prozy. Na łamach pisma gościły przez lata takie nazwiska, jak Zygmunt Kałużyński, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Waldemar Świerzy, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Lem, Jan Młodożeniec, Daniel Passent, Marcin Kydryński czy Hanna Bakuła.