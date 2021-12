Koniec nauki zdalnej w 2022 r. Kiedy będzie? Scenariusze: czy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą się uczyć zdalnie do ferii? Sylwia Rycharska

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Sprawdź, jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.

Nauka zdalna wróciła do szkół 20 grudnia 2021 i potrwa do 9 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję ze względu na czwartą falę pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki pozostają nadal otwarte. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił jednak, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.?