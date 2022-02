Koniec obostrzeń w Polsce? Eksperci są sceptyczni. "Porównywanie nas z innymi krajami jest nieuzasadnione"

Mamy wszystkie potrzebne narzędzia, by zakończyć najcięższą fazę pandemii COVID-19 - ocenił pod koniec stycznia Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To już kolejna prognoza Organizacji, która - choć ostrożna - dała światu nadzieję na stopniowy powrót do normalności. Pod koniec grudnia WHO zapowiadała, że 2022 rok będzie ostatnim rokiem pandemii SARS-Cov-2. Mimo pojawiających się wciąż nowych wariantów i mutacji wirusa, społeczeństwa wielu państw przygotowują się do zniesienia większości restrykcji i traktowania koronawirusa jak grypy czy przeziębienia.