Koniec rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 w Poznaniu. Kiedy ostateczne wyniki?

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 w Poznaniu

W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznanie i powiecie, złożono 15 009 wniosków, jednak ostatecznie formalności dopełniło ok. 14,5 tys. absolwentów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych to wyzwanie. W szkołach będzie przepełnienie

Spośród 2024 wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej 927 to miejsca w liceach ogólnokształcących, 711 w technikach a 386 w branżowych szkołach I stopnia. Kandydaci biorący udział w rekrutacji uzupełniającej muszą złożyć podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów do 28 lipca do godziny 15.00. Natomiast ci, którzy będą się starali o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego, mają czas na złożenie kompletu dokumentów do 26 lipca do godz.15.00.