Koniec remontu na Torze Regatowym Malta. Zobacz, jak wygląda!

Oprócz wieży odnowiono budynek multimedialny przy tablicy wyników po drugiej stronie Jeziora Maltańskiego. Głównym celem zakończonych robót było odświeżenie wnętrza, wymiana podłogi, ocieplenie budynku i montaż klimatyzacji i wentylacji. Po zakończeniu prac odbiorowych zmodernizowane obiekty zostaną przekazane do użytku Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji.

Obiekt nie był modernizowany od lat, a jest jedną z wizytówek Poznania. Od sierpnia 1990 roku Jezioro Maltańskie spełnia wymogi Międzynarodowej Federacji Kajakowej. Organizowano tam wiele prestiżowych imprez rangi mistrzostw świata czy Europy. Eksperci od lat wysoko oceniali obiekt na poznańskiej Malcie i tak dzieje się zresztą do dziś, bo na pierwszy weekend czerwca zaplanowane były mistrzostwa Europy w wioślarstwie. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa zostały one odwołane i przełożone na 9-11 października. Będzie to najważniejsze wydarzenie wioślarskie na świecie w 2020 roku po odwołaniu igrzysk olimpijskich i zawodów pucharu świata.