Koniec remontu torowiska - od poniedziałku 4 września tramwaje wracają na Głogowską

- przywrócone zostaje funkcjonowanie linii 5 na trasie: Unii Lubelskiej – Unii Lubelskiej – rondo Żegrze – rondo Starołęka – Zamenhofa – rondo Rataje – Królowej Jadwigi – Most Dworcowy – Głogowska – Górczyn PKM,

MPK zapewnia, że od 4 września nastąpi otwarcie odcinka trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Głogowskiej od ul. Hetmańskiej do pętli „Górczyn PKM”. W związku z tym będą wprowadzone na stałe zmiany w rozkładach linii jadących przez ten rejon. Oto one:

- przywrócona zostaje stała trasa linii 8: Miłostowo – Warszawska – rondo Śródka – Wyszyńskiego – Estkowskiego – Małe Garbary – pl. Wielkopolski – 23 Lutego – pl. Ratajskiego – Mielżyńskiego – Fredry – Most Teatralny – rondo Kaponiera – Roosevelta – Głogowska – Górczyn PKM,

- utrzymane zostaje funkcjonowanie linii 99 na trasie: Piątkowska – Winiarska – Wołyńska – Małopolska – Wielkopolska – Pułaskiego – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego – pl. Ratajskiego – 23 Lutego – Pl. Wielkopolski.

Miejski przewoźnik informuje też, że na wszystkich liniach tramwajowych w dni robocze zmianie ulega częstotliwość kursów: w godz. 6:30 – 9:00 i 13:30 – 18:30 tramwaje kursować będą co 10 minut (z wyjątkami: na linii 13 częstotliwość wyniesie 5 minut, a na linii 99 częstotliwość wyniesie 20 minut), a w godz. 9:00 – 13:30 tramwaje kursować będą co 15 minut. Natomiast w soboty, niedziele i święta w godz. 11:00 – 20:00 utrzymana zostaje zwiększona do 10 minut częstotliwość kursów na linii 13.