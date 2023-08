Koniec z chaosem reklamowym. W Poznaniu zaczęła obowiązywać uchwała krajobrazowa

Poznański magistrat przypomniał w sobotę, że ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli liczyć się z dotkliwymi karami; w audycie reklam pomoże specjalny samochód wyposażony w zestaw czujników i kamer.

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Dla każdego z nich wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń.

- Wraz z wejściem w życie uchwały krajobrazowej zyskaliśmy kompleksowe narzędzie do kontrolowania urządzeń reklamowych na terenie całego Poznania, w tym również na terenach nienależących do miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej. Liczę, że tym razem wojewoda wielkopolski nie unieważni uchwały i będziemy mogli w spokoju przystąpić do porządkowania Poznania z krzykliwych szyldów i szpecących przestrzeń publiczną reklam