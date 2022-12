Koniowozy, które kosztują majątek. Takimi pojazdami przyjechały konie na tegoroczną Cavaliadę Poznań 2022

Głównym punktem tegorocznej Cavaliady, tradycyjnie - jak co roku - jest niedzielne Grand Prix. W zeszłym roku najlepszym jeźdźcem został Maksymilian Wechta. W tym roku będzie chciał powtórzyć to osiągnięcie, choć zadanie nie będzie takie proste. Na liście uczestników jest aż 30 zawodników, którzy w tym sezonie wygrywali Grand Prix zaliczane do światowego rankingu.

Zobacz też: Cavaliada Poznań 2022. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich rusza święto jeździectwa! W Poznaniu wystąpi ponad 500 par w 23 konkursach

Oprócz zawodników oraz ich koni przyjechały także koniowozy, które przewożą zwierzęta niekiedy kilkanaście tysięcy kilometrów rocznie. Samochody do przewożenia koni powinny być specjalnie zaprojektowane i wyposażone, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę zarówno dla koni, jak i ich opiekunów. Przede wszystkim ważne jest, aby samochód miał odpowiednią wielkość, aby konie mogły swobodnie się poruszać i odpocząć w czasie podróży (konie w czasie podróży są przewożone bokiem).