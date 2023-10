Konkurs na opowiadanie kryminalne. Akcja musi się toczyć w Poznaniu!

W komunikacie wskazano, że pierwsza edycja konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Miejskie Posnania odbędzie się pod hasłem "Śledztwo do wzięcia".

Na nadesłanie opowiadań uczestnicy mają czas do 2 stycznia 2024 r., a w konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która do 2 stycznia ukończy 18 lat. Zgodnie z zapowiedzią, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2024 r.