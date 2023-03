Kontrakt zamiast umowy o pracę. Lekarka z Poznania nie zgadza się na takie warunki i odchodzi ze szpitala

Lek. Dagmara Smektała-Smakulska, pediatra pracująca w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu po 10 latach nie otrzyma umowy o pracę. Dyrekcja szpitala zaproponowała jej za to tzw. kontrakt. Jednak umowa cywilnoprawna nie satysfakcjonuje lekarki, o czym poinformowała na swoim Faceebooku. W poście wyjaśnia dlaczego te warunki nie są dla niej korzystne.

– Pytacie zatem, skąd decyzja o odejściu, nie jest to moja decyzja. Aktualnie zakończyła mi się umowa o pracę, nasza Dyrekcja w Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu proponuje Młodym Lekarkom wyłącznie tzw kontrakt jako formę umowy, w której Młoda Kobieta, Młoda Mama nie może liczyć na pracę zapewniającą podstawowe świadczenia jak urlop, opieka nad dzieckiem, najprościej mówiąc pracujesz- zarabiasz, nie pracujesz np masz urlop -nie zarabiasz. Przykre jest, że to Kobiety Kobietom gotują taki los i mimo mojej chęci kontynuacji pracy w aktualnej formie i potrzeby szpitala do zatrudnienia nowych pediatrów nie mogłam liczyć na zrozumienie (org.- przyp. red) – pisze w poście lekarka.