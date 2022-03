Kontuzja Bartosza Salamona, trener Lecha Poznań ma problem. Kim zastąpić szefa obrony? Maciej Lehmann

Maciej Skorża ma duży problem. Kontuzja Bartosza Salamona wiele spraw komplikuje adam jankowski / polska press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Bardzo pechowo zakończył się powrót do reprezentacji Polski Bartosza Salamona. Obrońca Lecha Poznań z powodu kontuzji mięśnia przywodziciela, może już nie zagrać w tym sezonie. Kto za szefa obrony? Na pewno w kadrze Lecha Poznań nie ma w tej chwili obrońcy, który byłby w stanie w stosunku jeden do jednego zastąpić lidera defensywy. Jakie pole manewru ma Maciej Skorża? Czy zdecyduje się na zmianę ustawienia? Zapytaliśmy o to kibiców Kolejorza i naszych ekspertów.