Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Lusówku pod Poznaniem. Witał ją tłum wiernych. Zobacz zdjęcia

W niedzielę, 26 września, około godziny 17 kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dojechała do Lusówka pod Poznaniem. Uroczystości rozpoczęły się przy figurze Serca Jezusowego, a później przeniesiono je do parafii pw. świętej Rity w Lusówku. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Adam Jastrzębowski