Korepetycje w Poznaniu. Ile trzeba zapłacić za godzinę zajęć? Z jakiego przedmiotu są najdroższe?

Korepetycje: Co ma wpływ na cenę?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2021 roku, najpopularniejszymi rodzajami płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym były nauka języków obcych oraz zajęcia sportowe, które w roku szkolnym 2021/2022 sfinansowało odpowiednio 32 proc. i 31 proc. rodziców. Na trzeciej pozycji pod względem częstości wskazań uplasowały się korepetycje i kursy przygotowawcze, które w tamtym roku zdecydowała się opłacać dzieciom co czwarta rodzina (25 poc.), w której są uczniowie.

To, kto udziela takich zajęć, ma wpływ na cenę. Ponadto, istotne jest czas trwania takiego spotkania, czasami jest to 45 minut, ale niektóre korepetycje trwają też 60 minut, a niekiedy nawet i dłużej, a także przedmiot, z jakiego są one udzielane. Najwięcej zapłacimy za naukę języków obcych i przedmiotów ścisłych.