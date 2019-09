Korki na Jeżycach. Mieszkańcy chcą przeprosin za zmiany, radny uspokaja

Pan Radosław twierdzi, że zwolennicy tych zmian powinni przeprosić mieszkańców dzielnicy za to, że muszą oddychać spalinami, które pozostawiają stojące w korkach auta. I tak na Facebooku relacjonuje swoją podróż w piątkowe popołudnie: – O godzinie 15 wyjechałem z Polnej przez Szamarzewskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Sienkiewicza. Zajęło mi to 40 minut, a nie jak wcześniej 10 minut.

Jeżycki Apel Zmotoryzowanych na FB przypomina, że mieszkańcy wielokrotnie apelowali, aby nie wdrażać zmian w układzie ruchu na Jeżycach, bo to doprowadzi do rozprowadzenia ruchu samochodowego po całej dzielnicy. Rozwiązaniem byłoby połączenie ul. św. Wawrzyńca z Solną.

Sprawdź: Dlaczego, gdy pada deszcz, miasto stoi?

Paweł Głogowski z Rady Osiedla Jeżyce uważa, że na zakorkowanie Słowackiego wpływ ma kilka czynników. – Od poniedziałku trwa remont na Kaponierze, w ramach którego zamknięty został lewoskręt z Roosevelta w Bukowską – przypomina Głogowski.

– To oznacza, że wszystkie pojazdy jadące z południa w stronę Bukowskiej muszą wjechać w Mickiewicza, a następnie siłą rzeczy w Słowackiego, by dojechać następnie do Bukowskiej. Słowackiego korkuje się również ze względu na stare przyzwyczajenia kierowców, którzy wjeżdżają w Mickiewicza, by dotrzeć do Dąbrowskiego z pominięciem Kaponiery.

Głogowski wskazuje też, że zachodnia część Jeżyc korkowała się, ponieważ na ul. Polnej jest zwężenie w związku z budową wyniesionego skrzyżowania na ul. Jackowskiego. Jego zdaniem, po zakończeniu remontu na Kaponierze i Polnej sytuacja na Jeżycach wróci do normy. Zasadnym wydaje się zatem pytanie, dlaczego zmian na Mickiewicza nie wprowadzono po przeprowadzeniu wspomnianych prac.