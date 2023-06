Korona Gór Polski: szczyty, mapa. Jak formalnie potwierdzić wejście na każdą górę? Jak otrzymać odznakę zdobywcy? Praktyczne informacje

Korona Gór Polski: szczyty do zdobycia

Czym jest Korona Gór Polski? Ile szczytów liczy?

Wykaz szczytów Korony Gór Polski wskazuje więc najwyższe i najbardziej godne zdobycia góry w całym kraju. To gotowy zestaw inspiracji do wycieczek, a zarazem wyzwanie dla polskich turystów i miłośników gór.

Korona Gór Polski to lista 28 szczytów, wznoszących się głównie na południu kraju. Lista zawiera po jednej najwyższej górze z każdego znacznego pasma górskiego w Polsce (przypisanie gór do poszczególnych pasm może być różne w zależności od przyjętego sposobu regionalizacji kraju, jednak lista szczytów pozostaje ta sama).

Kto stworzył listę szczytów Korony Gór Polski?

Lista gór została oficjalnie przedstawiona w czerwcowym numerze „Poznaj swój kraj” w 1997 r. i zatwierdzona w grudniu przez redakcję pisma. Jednocześnie powołano do istnienia Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Od tego czasu redakcja czasopisma opiekuje się Klubem Zdobywców, organizuje wzorcowe wyprawy na szczyty z listy Korony Gór Polski i zapewnia zniżki na noclegi w wybranych obiektach swym prenumeratorom.

Jak zdobyć Koronę Gór Polski?

Góry można zdobywać pieszo, na rowerze lub na nartach. Nie obowiązuje żaden termin, do którego trzeba zrealizować wyzwanie. Niektórzy zdobywają górę za górą w krótkim czasie, innym wejście na każdy z 28 szczytów zajmuje lata. Chodzi o własną satysfakcję i dobrą zabawę, nie pośpiech.

Tytuł zdobywcy Korony Gór Polski przyznaje Loża Korony Gór Polski, działająca w ramach Klubu Zdobywców. By otrzymać odznakę i oficjalny tytuł, należy najpierw przystąpić do Klubu Zdobywców.

Jak przystąpić do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski?

Należy wypełnić formularz dostępny online, a potem wpłacić wpisowe w wysokości 40 zł. Trzeba także wykupić książeczkę do zbierania pieczątek, potwierdzających zdobywanie kolejnych szczytów – koszt książeczki to 5 zł. Chętni mogą także kupić sobie odznakę klubową za 15 zł, ale nie jest to obowiązkowe. Wysyłka zwrotna kosztuje 13 zł.