Koronawirus budzi strach. W aptekach zabrakło maseczek ochronnych, w szpitalach pojawiają się kolejni pacjenci z podejrzeniem wirusa

- potwierdza Cyryla Staszewska, rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

I dodaje: - Dziecku zostały pobrane próbki krwi, które następnie wysłano do Warszawy. Teraz trzeba czekać na wyniki.

Kolejne podejrzenie zakażenia w Krotoszynie

Przypomnijmy, że we wtorek temat koronawirusa pojawił się także w Krotoszynie, gdzie do szpitala trafiła 26-letnia kobieta.

- To 26-letnia kobieta, która od 27 stycznia do 4 lutego przebywała na terenach północnych Włoch. Potem, w dniach od 17 lutego do 23 lutego, przebywała w Stanach Zjednoczonych. Trafiła do szpitala z wysoką gorączką 38,6 stopnia i problemami z oddychaniem. Aktualnie, zgodnie z procedurami, znajduje się w izolatce - mówiła we wtorek Natalia Snadna, rzecznik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie.