KORONAWIRUS. Co wolno od 18 maja? Trzeci etap łagodzenia obostrzeń [LISTA]

Boiska, sale i hale sportowe

Od 18 maja będzie można organizować zajęcia w tych obiektach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. To samo dotyczy sal prób dla artystów.

Dzieci w klasach I-III będą mogły wrócić do szkoły na zajęcia dydaktyczne.

To nie będą normalne lekcje, ale zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy i nie mogą zapewnić im opieki - powiedział premier Morawiecki. - Zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany nadal wszystkim osobom, które muszą opiekować się dziećmi. To jest ich decyzja, czy wracają do pracy czy dalej opiekują się dziećmi. Zasiłek dalej będzie dostępny - dodał premier.