Koronawirus – jak długo może przetrwać w powietrzu? Są już wyniki badań. SARS-CoV-2 jest długo aktywny poza organizmem

Warto podkreślić, że rozpylony SARS-CoV-2 słabnie z każdą godziną.

Czas półtrwania wirusa także został zbadany

Naukowcy zbadali także tzw. czas półtrwania wirusa, czyli okres potrzebny do tego, żeby połowa cząsteczek wirusa straciła zdolność do wywołania infekcji. Okazało się, że w przypadku aerozoli w powietrzu wynosi on 66 minut – to oznacza, że w ciągu kolejnych 66 minut ¾ cząsteczek wirusa się zdezaktywuje.

Czas półtrwania wirusa na pozostałych badanych powierzchniach wynosi odpowiednio: