KORONAWIRUS. Kiedy zdejmiemy maseczki? Jest data kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń

Minister zdrowia zastrzegł, że kolejne etapy łagodzenia ograniczeń nie oznaczają, że do rygorów z ostatnich tygodni nie wrócimy.

Zawsze jest możliwy powrót do obostrzeń. Inne kraje, które luzowały ograniczenia, już to ćwiczyły. Pokazuje to przykład Seulu, gdzie z dnia na dzień zamknięto wszystkie kluby i puby, po tym gdy jedna z osób zaraziła tam setki innych - stwierdził minister zdrowia. - Ale nie chcemy tego. To kwestia życiowa dla państwa w sensie gospodarczym, żebyśmy zaczęli normalnie funkcjonować. Jeśli gospodarka będzie w stanie opłakanym, nakłady na służby zdrowia też będą mniejsze.