Koronawirus: Kolejne cztery przypadki zakażeń w Wielkopolsce. W całej Polsce już ponad 1100 zainfekowanych. 14 osób nie żyje

Osoby zakażone koronawirusem w Wielkopolsce to:

młody mężczyzna z powiatu poznańskiego

starszy mężczyzna z powiatu poznańskiego

mężczyzna w podeszłym wieku z powiatu poznańskiego

mężczyzna w średnim wieku z powiatu leszczyńskiego

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 66 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym dwie osoby zmarły

Ministerstwo Zdrowia informuje także, że na koronawirusa w Polsce zmarło jak dotąd 14, a nie 15 osób. Przyczyną śmierci 71-letniego pacjenta z Wrocławia była niewydolność krążeniowo-oddechowa niemająca nic wspólnego z koronawirusem.

- W związku z otrzymaną informacją ze szpitala we Wrocławiu, o zmarłym wczoraj rano pacjencie w wieku 71 lat, jesteśmy zobowiązani do sprostowania informacji o liczbie zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem. Pacjent okazał się być ostatecznie niezakażony koronawirusem. Stąd też liczba osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirlsem to 14 - pisze na facebooku Ministerstwo Zdrowia.