Koronawirus: Loty z Poznania i innych miast zawieszone. Co z pasażerami, którzy mieli kupione bilety? Jak mogą odzyskać pieniądze?

- Kontaktujemy się ze wszystkimi klientami, których loty anulowano drogą e-mailową, aby poinformować ich o wszystkich opcjach i zachęcamy klientów, aby do nas nie dzwonili - mówi Olga Pawlonka, rzecznik prasowy Ryanair. I dodaje: - Jest to szybko zmieniająca się i złożona sytuacja, a bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i klientów jest naszym głównym priorytetem. Będziemy nadal w pełni przestrzegać wszystkich wytycznych WHO i EASA, a także dostosujemy się do wszelkich nałożonych ograniczeń podróży. Ryanair szczerze przeprasza wszystkich klientów dotkniętych tymi ograniczeniami rządu mającymi na celu zwalczanie wirusa Covid-19.

Zwrot pieniędzy za bilety umożliwia także węgierska linia Wizz Air, która na razie zawiesiła loty z Poznania i innych polskich miast aż do odwołania. Jej pasażerowie również będą otrzymywali informację o możliwych opcjach. Jedną z nich jest zwrot pieniędzy na konto. Dokładne instrukcje, jak można go otrzymać, pasażerowie dostaną w mailach od linii lotniczej. Drugą możliwością jest przesłanie 120 proc. wartości dokonanej rezerwacji na konto klienta Wizz Air. Podróżny będzie mógł je wykorzystać w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

Trzy możliwości oferują swoim pasażerom Polskie Linie Lotnicze LOT. Jedną z nich jest zwrot pieniędzy za bilet na nasze konto. Druga możliwość to voucher o wartości niewykorzystanego przez nas biletu. Voucher będzie bezzwrotny i będzie można go wykorzystać w biurach własnych LOT np. w kasach na lotnisku. Ostatnią opcją jest bezpłatna zmiana terminy wylotu na podróże w terminie od 29 marca do 19 kwietnia w miarę dostępnych miejsc. "Jeśli pasażerowie chcą zmienić termin swojej podróży od 20 kwietnia do 31 maja lub 17 października do 30 grudnia, mogą to zrobić w ramach dostępności klasy rezerwacyjnej. Warunkiem zmiany jest zachowanie tej samej trasy i klasy rezerwacyjnej." - informują linie lotnicze LOT.