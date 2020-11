Koronawirus: Minister zdrowia zapowiada używanie pulsoksymetrów u pacjentów i ogłasza nową strategię walki. Co to jest pulsoksymetr?

W Polsce powstaje nowy lek na koronawirusa

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął badania nad wpływem chlorochiny na leczenie pacjentów zarażonych koronawirusem. Lek na koronawirusa ma zapobiegać lub zmniejszać ciężkie powikłania płucne podczas przebiegu COVID-19. Program badań jest finansowany przez Agencję Badań Medycznych, a jego realizacja obywać się będzie w kilku ośrodkach w Polsce, m. in. we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu. Włączonych do badań nad lekiem na koronawirusa będzie 400 osób. Pierwszy pacjent został zakwalifikowany do badań we Wrocławiu. Lek na koronawirusa to jeden z priorytetowych kierunków walki z epidemią SARS-CoV-2.