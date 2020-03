Koronawirus na świecie: Bono śpiewa dla Włochów. Lider U2 skomponował balladę w hołdzie dla tamtejszych lekarzy i pielęgniarek

Choć we Włoszech odnotowano już ponad 40 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, to społeczeństwo nie traci nadziei. Od wielu dni mieszkańcy tego kraju grają i śpiewają z okien i balkonów, a nawet organizują koncerty na odległość. To właśnie ten zwyczaj zainspirował Bono do napisania piosenki, która ma podnieść na duchu każdego, „komu jest ciężko, jednak wciąż śpiewa”.

