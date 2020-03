Koronawirus na świecie: Placido Domingo zakażony koronawirusem. Legendarny tenor objęty kwarantanną

Placido Domingo – obok Luciano Pavarottiego i Jose Carrerasa będący największym śpiewakiem we współczesnej historii muzyki operowej, mający na koncie ponad 150 ról – opublikował post na swoich mediach społecznościowych, w którym potwierdził, że jest zakażony koronawirusem. Słynny solista przebywa obecnie na kwarantannie, którą odbywa wspólnie ze swoimi bliskimi.

Na test na obecność wirusa SARS-CoV-2 zdecydował się, kiedy zaobserwował u siebie pierwsze niepokojące objawy: gorączkę oraz kaszel. – Poinformowanie o tym opinii publicznej jest moim moralnym obowiązkiem. (…) Ja i moja rodzina poddamy się kwarantannie tak długo, jak będzie to konieczne. Nasz stan zdrowia jest dobry. Apeluję, by zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń służb – napisał Domingo.

Zostańcie w domu, jeśli możecie!

Fani tenora martwią się o niego tym bardziej, że znajduje się on w grupie szczególnie wysokiego ryzyka – w styczniu tego roku Placido Domingo obchodził 79. urodziny. Wzorem wielu innych ludzi ze świata kultury, przy okazji informacji o zakażeniu, artysta zaapelował o jak największe zachowanie dyscypliny w „tych trudnych czasach”. – Przede wszystkim zostańcie w domu, jeśli możecie! Razem możemy walczyć z tym wirusem i powstrzymać obecny światowy kryzys. Miejmy nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalnego, codziennego życia – czytamy we wpisie.