Koronawirus nadal jest wśród nas, oficjalne dane są niedoszacowane. Udowadniają badania zlecone przez Poznań

- Dotychczas uzyskane wyniki wskazują, że ilość materiału genetycznego patogenu spada umiarkowanie - co stoi w sprzeczności z oficjalnymi danymi z Ministerstwa Zdrowia, stąd decyzja o kontynuowaniu unikatowej na skalę Polski współpracy – informuje na swojej stronie miasto Poznań. - W związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2 specjaliści z Aquanet Laboratorium Sp. z. o.o., we współpracy z Aquanet S.A., Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz miastem Poznań, zobowiązali się do prowadzenia analiz pozwalających na ocenę aktualnej sytuacji epidemiologicznej, bazującej na rozwoju fali zakażeń.