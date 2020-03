"Koronawirus odkorkował Poznań". Znacząco zmniejszył się ruch na ulicach miasta

Testy ruchu na najbardziej zakorkowanych ulicach w Poznaniu były prowadzone w ostatnich dniach - od wtorku, 10 marca do czwartku, 12 marca. Twórcy raportu stawiają tezę, że pandemia koronawirusa... odkorkowała Poznań. Dane wskazują na to, że poznaniacy faktycznie zdecydowali się pozostać w domach i ograniczać swoje podróże.

I tak testom w godzinach od 7 do 9 poddano ulice:

- Do badania skłoniły nas własne obserwacje. W naszym odczuciu jest znacznie mniej samochodów na ulicach Poznania i o wiele szybciej można dojechać z punktu A do punktu B. Postanowiliśmy więc sprawdzić czy nasze wrażenia mają odzwierciedlenie w liczbach. Wytypowaliśmy cztery najczęściej zakorkowane ulice w Poznaniu i sprawdziliśmy średni czas przejazdu - tłumaczy Jakub Wesołowski z firmy Yanosik.

Garbary (na odcinku od ul. Małe Garbary do Królowej Jadwigi),

Jana Pawła II (od ronda Śródka do ronda Rataje),

Królowej Jadwigi (od ronda Rataje do ul. Dolna Wilda),

Naramowicką (od ul. Błażeja do Lechickiej).

Co z nich wyszło? Wszędzie czasy przejazdu odcinka spadły bardzo znacząco. - Jak się okazuje, średni czas przejazdu w środę na wszystkich przebadanych odcinkach znacznie się obniżył. W niektórych przypadkach nawet o połowę. Natomiast w czwartek zauważyliśmy jeszcze mniejszą aktywność kierowców na poznańskich drogach. W każdym przypadku czas przejazdu wynosił mniej niż 2 minuty, gdzie standardowo w porannych godzinach szczytu taka podróż trwała od 4 do 6 minut. Oznacza to, że poznaniacy w dużej większości pozostali w domach - komentuje Wesołowski.