Koronawirus: Policjanci z Wielkopolski wystawiają mandaty za łamanie nowych przepisów

Przypomnijmy, że we wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o wejściu w życie nowych przepisów, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Zakładają one, że dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia nie może wychodzić z domu bez opieki, ograniczają liczbę osób przebywających w sklepach do maksymalnie 3 osób na punkt kasowy czy zakazują korzystania z rowerów miejskich, parków i terenów rekreacyjnych. Ponadto nowe przepisy zakładają zamknięcie wszystkich salonów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu. Nakazują również zachowanie co najmniej dwóch metrów odległości od siebie w przypadku, gdy poruszamy się na dworze.