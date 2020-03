Koronawirus. Rząd wprowadził stan epidemii. 30 tys. zł kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Szkoły i przedszkola zamknięte do Wielkanocy

Premier Morawiecki wyraził nadzieję, że po Świętach Wielkanocnych kraj będzie mógł funkcjonować w normalnym trybie.

Do Wielkanocy będą zamknięte szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. - Od 25 marca będzie obowiązek realizacji podstawy programowej – mówi Dariusz Piątkowski, minister edukacji. - Nauczyciele będą mogli wystawiać oceny. Muszą jednak pamiętać, aby ilość przekazywanej wiedzy i pracy były dostosowana nie tylko do wieku ucznia, ale także do możliwości sprzętu – komputera, prędkości internetu – jakim dysponuje - dodał.