Koronawirus: Sklepy wprowadzają limity w zakupach! W Rossmannie kupisz tylko trzy sztuki. W Tesco Online - sześć

Z kolei sieć Tesco wprowadziła limity zakupów w Tesco Online. Można kupić więcej niż 6 sztuk najbardziej popularnych obecnie produktów.

Ograniczony asortyment. W niektórych kategoriach ograniczyliśmy maksymalną liczbę sztuk przy jednorazowym zakupie do 6, by umożliwić wszystkim dostęp do niezbędnych produktów. Zrobimy co w naszej mocy, by utrzymać pełny asortyment w naszych sklepach, jednak niektóre produkty mogą być w ograniczonej ilości lub niedostępne