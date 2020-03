Koronawirus: Sprawdź, kto i kiedy może wyjść z domu, a kiedy jest to zabronione

zobacz galerię (2 zdjęcia) Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań oprócz spotykań z najbliższymi. Poruszać się po mieście można w dwuosobowych grupach. Wyjątkiem są rodziny. Łukasz Gdak zobacz galerię (2 zdjęcia)

Zgodnie z decyzją rządu od 25 marca obowiązują ograniczenia dotyczące przebywania poza domem. Nowe zasady mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zakaz swobodnego przemieszczania się będzie obowiązywał do 11 kwietnia. Dom można opuścić jedynie udając się do pracy, na wolontariat, do kościoła, czy w celach związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Sprawdzamy co można, a czego nie można robić w ramach wychodzenia z domu.