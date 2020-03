Koronawirus uderzy w sport? Wojewoda rekomenduje przesunięcie PKO Poznań Półmaratonu

Tysiące biegaczy na poznańskich ulicach - będą utrudnienia

W niedzielę, 5 maja w Poznaniu odbędzie się bieg Wings for Life, co oznacza szereg zmian w organizacji ruchu i rozkładzie MPK Poznań. Osoby, które tego dnia będą wracać z długiego weekendu majowego, powinny wcześniej upewnić, czy nie będą mieć kłopotu z dojazdem do swoich domów.