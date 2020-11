Koronawirus w Polsce: 52 proc. Polaków nie planuje zaszczepić się przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 - wynika z sondażu firmy Kantar

- Inny mechanizm obronny człowieka to racjonalizacja. Pacjent unikający szczepień znajdzie w Internecie wiele publikacji potwierdzających jego teorie np.: o działaniach niepożądanych, o dodatkach substancji szkodliwych w szczepionkach. Te wiadomości będą go wręcz atakować, będzie w swoistej „bańce” dezinformacji. Taka strategia unikania na pewien moment będzie zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście do czasu zachorowania i konsekwencji z tym związanych. Nie wszyscy zachorują, więc nasz nieszczepiony pacjent też może uniknąć zakażenia, co w sposób złudny potwierdzi przekona-nie o braku konieczności szczepienia.