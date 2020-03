Koronawirus w Polsce: Czy epidemia pogrąży kulturę? Jest petycja do ministra kultury

W dniach od 12 do 25 marca decyzją rządu została zawieszona organizacja wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach. Mając na uwadze, że koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej, można przypuszczać, że taki zakaz może obowiązywać również w kwietniu.

– Dlatego prosimy Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby przyjrzał się tej sprawie i wyciągnął pomocną dłoń do ludzi, którzy prowadzą edukację kulturalną oraz godnie prezentują swoją sztukę na scenach Polski, Europy i świata będąc zarazem najsłabszym i najbardziej wrażliwym ogniwem polskiej kultury i sztuki na zmieniające się warunki finansowe – czytamy w apelu.

W czwartek 12 marca na portalu petycjeonline.com pojawił się „List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tragiczna sytuacja artystów w czasie pandemii koronawirusa”, którego autorem jest Adrian Rzetelski, będący wiceprzewodniczącym Związku Artystów Scen Polskich w Poznaniu. – W tej trudnej rzeczywistości artyści niemalże wszystkich dziedzin sztuki zostali pozbawieni z dnia na dzień jakichkolwiek możliwości zarabiania pieniędzy oraz możliwości utrzymania siebie i swoich rodzin – pisze Rzetelski, podkreślając, że w obecnej sytuacji najbardziej ucierpią artyści niezależni, którzy nie pracują na zasadzie umowy o pracę.

Adrian Rzetelski proponuje dwa rozwiązania. Pierwsze to zapomoga w ustalonej przez Ministerstwo wysokości dla artystów i instruktorów, którzy wykażą podpisane już umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez możliwości ich wykonania ze względu na pandemię koronawirusa. Drugą z propozycji jest rekompensata w wysokości 80% dochodów odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Z treścią listu otwartego można zapoznać się TUTAJ

Gorzej z dnia na dzień

Maciej Mińczykowski, booking manager poznańskiego Klubu u Bazyla, porównuje obecną sytuację do „filmu katastroficznego”. – Dla klienta branża rozrywkowa to klub i artysta wykonujący w tym klubie koncert. W rzeczywistości to skomplikowany system naczyń połączonych, który zawiera poza w/w firmy transportowe, nagłośnieniowe, oświetleniowe, managerów, agencje, ekipy techniczne, firmy zajmujące się produkcją gadżetów (np. koszulek), firmy cateringowe, dostawców napojów, wytwórnie muzyczne, mnóstwo personelu wspomagającego produkcję wydarzeń artystycznych – wylicza Mińczykowski, podkreślając, że mowa głównie o freelancerach, „którzy utracili pracę z dnia na dzień”.