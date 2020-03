Koronawirus w Polsce: Empik zaprasza na e-spotkania! Katarzyna Puzyńska, Janina Bąk i Anna Ficner-Ogonowska gośćmi wirtualnego cyklu

Przypomnijmy, że wszystkie spotkania autorskie, jakie miały odbyć się w salonach stacjonarnych Empiku zostały odwołane. Decyzja dotyczy wydarzeń zaplanowanych na okres od 12 marca do 14 kwietnia. – Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z wydarzeń kulturalnych w tym okresie. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, sieć stwarza każdemu możliwość rozmowy z autorami książek online, wystarczy jedynie dostęp do internetu – informują przedstawiciele sieci sklepów.

Spotkaj się online z ulubionymi autorami

W ramach nowego cyklu e-spotkań autorskich Empiku o swoich najnowszych książkach opowiedzą znane pisarki: Katarzyna Puzyńska (24 marca o godz. 18), Janina Bąk (25 marca o godz. 18) i Anna Ficner-Ogonowska (26 marca o godz. 18). Warto podkreślić, że autorki będą również odpowiadać na pytania zadawane przez uczestników e-spotkań w komentarzach, które będzie można publikować pod streamingowanym materiałem wideo. Transmisje będą prowadzone na facebookowym profilu Empiku – KLIKNIJ TUTAJ

To niejedyny projekt Empiku na czas zagrożenia epidemiologicznego. Na najbliższe dwa miesiące w ramach Empik Go firma udostępnia wszystkim szeroki pakiet Empik Premium bez opłat, co oznacza darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków. KLIKNIJ TUTAJ