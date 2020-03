Koronawirus w Polsce. Imprezy w Poznaniu odwołane lub przesunięte. Zobacz aktualną listę!

Decynfekcja w Biedronce! Sieć wprowadza zmiany

Sieć sklepów Biedronka podjęła decyzję o zwiększeniu częstotliwości mycia wózków i koszyków zakupowych w sklepach. Dezynfekowane będą one częściej niż do tej pory. To najprawdopodobniej reakcja na zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce.